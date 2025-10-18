Le principali notizie sportive di oggi, 18 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla serie A e dalla Juventus che vuole blindare la sua stella, Kenan Jildiz. Poi il tennis, con la debacle di Jasmine Paolini al torneo WTA 500 di Ningbo. Passiamo poi alla MotoGP con la vittoria di Marco Bezzecchi nella sprint race del Gp d’Australia. Chiudiamo infine con la Formula 1 e con Max Verstappen che conquista la pole della sprint race del GP Usa.
Il TG di Sport.it del 18 ottobre 2025
Rocco Placanica 18 Ottobre 2025