Il TG di Sport.it del 17 maggio 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio con una notizia che ha colpito al cuore molti tifosi, il grave incidente domestico per l’ex difensore dell’Inter Lucio. Poi ancora il calcio con la serie A e la previsione di Arrigo Sacchi sulla corsa scudetto tra Napoli ed Inter e il Milan che affronta una fase molto delicata dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e la mancata qualificazione in Champions ormai quasi certa. Chiudiamo con il tennis e la grande attesa per la finale degli Internazionali di Roma che vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.