Home | Serie A, Arrigo Sacchi: “Vi dico chi vincerà lo scudetto, per me andrà così”

Serie A, Arrigo Sacchi non perde mai la sua passione per il calcio. Il campionato è arrivato al suo ultimo crocevia. Mancano solo due giornate, ma la lotta per lo scudetto resta aperta e incandescente. Il Napoli di Antonio Conte guarda tutti dall’alto, ma con un solo punto di vantaggio, l’Inter di Simone Inzaghi non molla, anche se tutto è nelle mani dei partenopei.

Arrigo #Sacchi non ha dubbi: il #Napoli è favorito per lo scudetto sia per classifica che per calendario, ma nulla è ancora certohttps://t.co/im9v9pNv8V — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2025

La trentasettesima giornata si presenta come un bivio, forse l’ultimo: gli azzurri faranno visita a un Parma impegnato nella lotta per non retrocedere, mentre i nerazzurri ospiteranno a San Siro una Lazio che sogna la Champions e quindi sarà molto agguerrita.

Su questo scenario avvincente si è espresso l’ex allenatore del Milan, uno che di finali scudetto, tensioni da dentro o fuori e pressioni da spogliatoio ne sa parecchio. L’ex Mister dei rossoneri e della Nazionale italiana ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, regalando spunti, osservazioni tecniche e anche un pronostico che non lascerà indifferenti. (continua dopo la foto)

“La sfida di Parma“, ha detto Sacchi, “è di certo fondamentale. È lì che può girare il campionato. La tensione è sicuramente molto alta, ma l’allenatore del Napoli sa bene come preparare queste partite. E questo può fare la differenza”.

Per Sacchi, dunque, il fattore Conte è più determinante di qualunque schema o formazione: “Antonio è un maestro nella gestione del gruppo, nella lettura delle settimane difficili. Lo conosco bene: dopo il pari col Genoa, avrà lavorato molto sull’aspetto psicologico. È bravissimo a motivare, a compattare, a far sentire tutti coinvolti. In questo tipo di situazioni è un valore aggiunto. E oggi, più della tattica, serve tenuta mentale”.

Ma attenzione: anche se il Napoli parte favorito, la partita di Parma è piena di trappole. “Il Parma si batterà con il coltello tra i denti, perché ha bisogno di punti per salvarsi. Non sarà una passeggiata. Però il Napoli, a livello tecnico, è superiore. Se riesce a stare compatto e non farsi prendere dal panico, ha le carte in regola per portarla a casa”.

Non meno pericolosa, agli occhi dell’ex ct, è la sfida di San Siro. “L’Inter non avrà un impegno agevole. Giocare contro la Lazio, che sta lottando per un posto in Champions, significa affrontare una squadra viva, intensa. Baroni non andrà certo a Milano per fare vacanza. I nerazzurri dovranno giocare una partita seria, pulita, senza ansia. Ma non sarà semplice”. (continua dopo la foto)

A domanda diretta su chi sia il favorito per lo scudetto, Sacchi non si tira indietro: “Dico che il Napoli è favorito. Ha un punto di vantaggio sull’Inter e può difenderlo. Vero che ultimamente è apparso leggermente in calo di forma, ma queste sono partite che si vincono anche con il cuore, con l’intelligenza, con il carattere. E se c’è un tecnico che sa spremere tutto dai suoi ragazzi, quello è Conte”.

Una profezia? Forse sì. Ma detta con l’autorevolezza di chi sa leggere il calcio come pochi. E allora non resta che aspettare: la risposta definitiva arriverà dai campi, ma il parere di Sacchi è chiaro: l’Inter faticherà con la Lazio e Conte guiderà i suoi verso il trionfo. Domani sera sapremo se Sacchi avrà avuto ragione.

Leggi anche: