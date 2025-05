Home | Grande paura per il campione dell’Inter del Triplete: è in terapia intensiva, cosa è successo

Era il gigante silenzioso che guidava la difesa dell’Inter verso il sogno più grande. L’uomo delle chiusure impossibili, arrivato al momento giusto alla corte di Mourinho. Ha sollevato la Champions League nell’anno del Triplete, indossato la maglia della Nazionale con l’orgoglio del guerriero. E oggi, a 47 anni, è costretto a combattere di nuovo, ma stavolta a causa di un grave incidente domestico che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva.

Lucio, paura in Brasile! Ricoverato in ospedale dopo un incidente domesticohttps://t.co/1CleyJITjF — Inter-News.it (@internewsit) May 17, 2025

Sono stati momenti di grande paura per Lucio, ex colosso dell’Inter del Triplete e della Nazionale brasiliana, che è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia dopo aver riportato ustioni in seguito a un incidente avvenuto nella sua abitazione.

Secondo quanto riferito dal portale brasiliano Globoesporte, il campione è attualmente cosciente, ma si trova in un reparto di terapia intensiva per permettere allo staff medico di monitorare costantemente le sue condizioni. (continua dopo la foto)

“La dinamica dell’incidente” riferisce l’emittente brasiliana che per prima ha dato la notizia, “non è ancora chiara, ma la gravità delle ustioni ha reso necessario il ricovero immediato presso la struttura sanitaria”.

Il bollettino ufficiale diramato dall’ospedale brasiliano non lascia spazio a interpretazioni: “L’ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, Lucio, ex difensore della Nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato ieri per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare. Riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni”.

Nelle prossime ore, fanno sapere i media locali, Lucio verrà trasferito in un ospedale privato della capitale, ma per ora resterà ricoverato, con la prognosi ancora riservata. Ritiratosi nel 2020, dopo aver chiuso la carriera tra le fila di Gama e Brasiliense, Lúcio non ha mai tagliato davvero il cordone con il grande calcio.

L’anno scorso ha anche preso parte alla partita celebrativa delle leggende dell’Inter, accanto a tanti protagonisti di quella magica stagione 2009/2010 che culminò nel Triplete. Un legame, quello con il nerazzurro, che è rimasto forte, intatto nel tempo, come l’immagine di lui che svettava in mezzo all’area e annullava gli attaccanti avversari con quella grinta inconfondibile. (continua dopo la foto)

Un combattente vero, dentro e fuori dal campo. Anche per questo la notizia ha colpito al cuore tanti tifosi italiani che ancora ricordano con affetto e stima quel difensore duro ma leale, capace di farsi amare persino dai rivali. In Italia ha vestito anche la maglia della Juventus, in una breve parentesi, ma è con l’Inter che ha scritto le pagine più luminose della sua carriera europea, dopo gli anni al Bayern Monaco.

Il mondo del calcio, e in particolare l’ambiente nerazzurro, restano in attesa di nuove informazioni che possano spiegare ciò che è successo e, soprattutto, tranquillizzare tutti sulle condizioni dell’ex campione brasiliano.

