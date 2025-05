Home | Calcio sotto shock, giocatore in coma dopo l’incidente in campo

Il mondo del calcio è sotto shock a causa di un terribile incidente avvenuto durante una sfida dello scorso week end in Premier League. All’88esimo della partita che vedeva di fronte la sorpresa di questa stagione, il Nottingham Forest, e il Leicester, un giocatore è finito violentemente contro il palo della porta avversaria nel tentativo di intercettare il cross di un compagno.

Al calciatore del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi è stato indotto il coma farmacologico dopo un grave infortuniohttps://t.co/oTIqSrfb97 — Il Post (@ilpost) May 14, 2025

Inizialmente non ci si era resi contro della serietà dell’infortunio occorso al giocatore, ma ora Taiwo Awoniyi, attaccante nigeriano del Nottingham Forest, è in coma farmacologico. L’episodio è avvenuto all’88’: Awoniyi si è gettato in tuffo per cercare di deviare in rete un cross di Anthony Elanga, ma ha colpito in pieno il palo, riportando una grave lesione addominale.

Subito soccorso in campo, il calciatore ha ricevuto assistenza medica per diversi minuti. Nonostante le condizioni preoccupanti, è rimasto in campo fino al triplice fischio, una decisione che inevitabilmente ha sollevato forti polemiche che si sono amplificate nei giorni successivi.

Awoniyi, 27 anni, è stato operato d’urgenza nella serata di lunedì per contenere i danni di quella che le fonti della BBC Sport definiscono come una “rottura dell’intestino”. Si era temuto per la sua vita, ma ora il giocatore non sarebbe più in pericolo. Lo stesso, si è reso necessario indurre il coma farmacologico per aiutarlo a guarire: il The Guardian riferisce che questa misura è servita a stabilizzare la frequenza cardiaca e limitare i movimenti dell’organismo.

La restante parte dell’intervento sarà completata mercoledì. Awoniyi resta ricoverato in ospedale, sotto stretta osservazione dello staff medico. A complicare ulteriormente la vicenda è arrivato il duro intervento del presidente del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, che – secondo quanto riferito dal club stesso – ha manifestato al tecnico Nuno Espirito Santo la propria preoccupazione per la gestione dell’infortunio in campo.

Il club ha dichiarato che fornirà aggiornamenti “quando opportuno”, ma ha già lasciato intendere che verranno analizzate le decisioni mediche prese durante quei minuti concitati.

Taiwo Awoniyi, nato nel 1997, ha indossato la maglia della Nigeria e si è costruito una carriera internazionale passando anche per l’Union Berlino, prima di arrivare in Premier League. A Nottingham ha segnato gol importanti, diventando un riferimento per l’attacco. Ora, però, la sua carriera si è fermata: per lui conta solo una cosa, guarire.

