Il TG di Sport.it del 16 aprile 2025

Dalle imprese individuali ai grandi dubbi di mercato: le notizie sportive più calde del giorno, solo su TG di Sport.it.

Cominciamo dal Bologna, dove la squadra di Vincenzo Italiano si trova ad affrontare un’autentica emergenza infortuni: ben nove giocatori sono attualmente indisponibili. Con la sfida contro l’Inter alle porte, servirà una grande prova di maturità per continuare a coltivare il sogno Champions League.

Capitolo Juventus: si guarda già alla prossima stagione. Il club bianconero sta valutando l’arrivo di David De Gea per affiancarlo a Mattia Perin, confermato come secondo portiere. Restano i dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic, mentre per l’attacco i nomi caldi sono quelli di Oshimen, Lorenzo Lucca e Mateo Retegui.

Altre soddisfazioni azzurre, invece, dal tennis: Jasmine Paolini brilla a Stoccarda battendo con autorità Eva Lys in due set, 6-2, 6-1. I frutti del lavoro con il nuovo coach Marc Lopez sembrano già evidenti e la tennista italiana guarda con fiducia ai prossimi tornei.

E chiudiamo con una pagina storica del nuoto italiano. Sara Curtis batte il record di Federica Pellegrini nei 100 stile libero, fermando il cronometro su 53 secondi e 1 centesimo. Un risultato straordinario che riscrive la storia della disciplina e conferma l’ascesa di una nuova stella in vasca.