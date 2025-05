Il TG di Sport.it del 14 maggio 2025

Dal calcio al tennis, ecco tutte le notizie sportive più importanti della giornata di oggi con il TG di Sport.it:

In Coppa Italia, Milan e Bologna si contendono il trofeo in finale questa sera, mettendo in campo identità distinte e diverse. Da un lato il talento individuale dei rossoneri, dall’altro l’identità collettiva dei rossoblu. Entrambe le squadre hanno fame e cuore!

Clamoroso in Serie B, con la Sampdoria che retrocede dopo una stagione travagliata, caratterizzata da cambi in panchina e una rivoluzione infruttuosa a gennaio. Ora la Serie C attende i blucerchiati.

In casa Inter, invece, ci si prepara alla finale di Champions League e alle ultime due partite di campionato, ma si muove qualcosa anche sul mercato, con Nico Paz, che ha cenato con il vicepresidente Javier Zanetti, e un interesse crescente nei confronti di Joshua Zirkzee.

Tra le file del Napoli, Antonio Conte sprona la squadra in vista delle ultime due sfide di campionato. Il destino è nelle mani dei partenopei.

Infine, passiamo al tennis, Con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che portano l’Italia ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia anni dopo i trionfi di Panatta e Cancellotti, confermando così l’ottimo momento del tennis azzurro.