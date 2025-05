Inter scatenata sul mercato: Zanetti cena con Nico Paz, e per l’attacco spunta un nome a sorpresa

L’Inter è in attesa della finale di Champions e degli ultimi 180 minuti di un campionato che lascia ancora una piccola speranza per lo scudetto. Ma la società, galvanizzata dai risultati e dagli incassi record realizzati in stagione grazie ai risultati e agli incassi al botteghino (14.5 milioni solo per la splendida semifinale vinta contro il Barcellona) non aspetta e si muove con decisione sul mercato.

Così, in questi giorni Javier Zanetti e Nico Paz hanno cenato insieme. La versione che parla di “tranquilla chiacchierata tra connazionali” non regge. Perché la serata sul lago immortalata dai cronisti di Tuttosport – e confermata con toni imbarazzati dai protagonisti – potrebbe disegnare il futuro del mondo Inter.

Zanetti è da mesi il primo sponsor di Nico, talento del Como in orbita Real Madrid, con un presente italiano e il futuro incerto. Il club spagnolo vanta un’opzione di riacquisto sul ragazzo, ma i lariani sperano in una conferma. In mezzo c’è l’Inter che osserva, valuta, riflette. Intanto a Torino Inzaghi ha lanciato un 3-4-2-1 che calzerebbe a meraviglia addosso a Paz, vista la sua capacità di cucire e incidere che il giovane trequartista ha mostrato in stagione. (continua dopo la foto)

Mentre prosegue il corteggiamento al giovane talento argentino, c’è un altro nome che accende le fantasie in Viale della Liberazione. Ed è un nome a sorpresa per l’attacco: quello di Joshua Zirkzee, l’olandese dai piedi morbidi che aveva impressionato l’anno scorso nel Bologna di Thiago Motta.

Dopo un’annata opaca al Manchester United (solo 7 gol in 48 presenze), l’ex Bologna è pronto a tornare in Serie A. L’Inter vuole approfittarne, lavorando su un prestito con diritto (e magari obbligo) di riscatto. I Red Devils, delusi dal suo rendimento e non convinti neppure da Højlund, vogliono cambiare il fronte offensivo e non si opporrebbero a un’eventuale partenza.

Zirkzee sarebbe perfetto per completare un reparto che, nelle ultime due stagioni, ha vissuto troppo sulle spalle di Lautaro e Thuram. Arnautovic, Correa, Sanchez, Taremi: nessuno ha garantito un’alternativa credibile. Perciò serve una terza punta vera, in grado di giocare, segnare e far segnare. Proprio come l’olandese, che alla sua età (è un classe 2001), nelle sapienti mani di Simone Inzaghi può solo migliorare.

La strategia è chiara: età, costo e potenziale. E l’operazione Zirkzee, anche da un punto di vista finanziario (ingaggio attorno ai 3,5 milioni) è in piena linea con la vision del fondo Oaktree. e attenzione: Zirkzee e Paz non si escludono, sono due mondi diversi, due soluzioni complementari. Prenderli entrambi sarebbe il sogno, ma anche uno dei due farebbe felici gli strateghi del mercato nerazzurro. (continua dopo la foto)

Nel mirino ci sono anche altri nomi. Fra questi il talento italiano Raspadori, se il Napoli dovesse bussare e chiedere informazioni per Frattesi. In quel caso, l’Inter potrebbe valutare un clamoroso scambio. Un po’ più defilato c’è anche il giovane Bonny del Parma, che però potrebbe verosimilmente ricoprire il ruolo di quarta punta.

Insomma, in casa Inter il menù è ricco: c’è da scegliere bene, ma anche da muoversi in fretta. Mentre Zanetti sorseggia vino sul lago e Inzaghi disegna nuove geometrie offensive, i nomi scorrono e infiammano la fantasia dei tifosi: Nico Paz, Zirkzee, Raspadori, Bonny. La nuova Inter sta prendendo forma. Con la regia di Beppe Marotta e le idee chiare.

