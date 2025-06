Il TG di Sport.it del 14 giugno 2025

Ecco le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Oggi partiamo dal calcio e del valzer degli allenatori in serie A con il Parma che sta per chiudere per l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. l’Inter vive momenti altalenanti, con Taremi bloccato in Iran dopo il deflagrare del conflitto con Israele. Poi ancora il calciomercato con l’interesse del Napoli per un big dell’Atalanta. Ancora calcio con l’Italia U21 che affronta la Slovacchia nella seconda sfida del campionato europeo U21. Sempre sul fronte Azzurro parliamo dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale maggiore. Infine il tennis, con Sinner a cerca di conferme e Wimbledon che dice l’addio agli storici giudici di linea e l’NBA con le ultime novità.