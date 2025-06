Home | Daniele De Rossi può tornare ad allenare in Serie A: contatti in corso

La figura di Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, potrebbe presto rialzare la voce in Serie A. Secondo fonti da Sky Sport, il Parma lo sta attentamente monitorando dopo l’addio di Chivu, diventando realistica la possibilità di affidargli la guida tecnica della squadra emiliana nelle prossime ore

Daniele De Rossi in pole per la panchina del Parma

Nonostante fosse stato accostato anche a ruoli nella Nazionale italiana, l’opzione Parma sta rapidamente scalando la classifica dei potenziali approdi per DDR. Oltre a lui, anche Alberto Gilardino era in corsa, con il Pisa sulle sue tracce, ma le ultime ore sembrano favorire De Rossi.

I ducali, reduci dall’esperienza con Chivu, cercano un allenatore capace di combinare ambizione e pragmatismo. De Rossi, reduce dall’avventura come tecnico della Roma e con un passato nello staff della Nazionale, porta un mix di autorità e conoscenza tattica. Pur sotto contratto con la Roma fino al 2027, il tecnico sembra pronto a risolvere l’intesa pur di rientrare in una panchina di alto profilo.

Prossimi passi: attesa per la firma

Il Parma punta a concludere l’affare a stretto giro. Nelle prossime ore sono previste riunioni decisive per stabilire durata, obiettivi e budget. Se l’accordo verrà raggiunto, De Rossi sarà ufficialmente il nuovo tecnico gialloblù.

La candidatura di Daniele De Rossi alla panchina del Parma si sta consolidando, tornando di attualità proprio in queste ore. Con la sua esperienza, la sua visione tattica e la determinazione a ritornare in campo, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il club emiliano.