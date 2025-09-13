Il TG di Sport.it del 13 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 13 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dalla serie A, con il Napoli che si appresta ad affrontare l’importante sfida casalinga con la Fiorentina; poi ancora focus sul derby d’Italia, Juventus-Inter. Poi parliamo di MotoGP con la fantastica pole di Bezzecchi a Misano. Quindi l’atletica con la medaglia d’argento di Nadia Battocletti nei 10mila metri ai mondiali di Tokio, dove Marcell Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri. Infine, l’argento di Antonella Palmisano nei 35 km di marcia.
