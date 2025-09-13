Mondiali di atletica, Jacobs in semifinale: “Posso fare molto meglio”

Marcell Jacobs ha chiuso in terza posizione con il tempo di 10″20 nella sua batteria dei 100 metri uomini ai Mondiali di atletica di Tokyo, conquistando così l’accesso diretto alla semifinale senza dover contare sui tempi di ripescaggio.

L’azzurro ha mostrato una condizione migliore rispetto alla sua unica uscita stagionale all’aperto, quando a giugno a Turku si era fermato in 10″30. La batteria è stata vinta dal nigeriano Israel Okon in 10″04 davanti al britannico Zharnel Hughes (10″06).

Nigeria’s National Champion, Israel Sunday Okon – 10:04 in Heat 6.



Okon 🇳🇬- 10.04s

Hughes 🇬🇧- 10.06s

Jacobs 🇮🇹- 10.20s #Toyko2025



All through to the semis of the men's 100m from heat 6.#Tokyo2025 #WCH2025 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/YeI4qymy7A — Ojora Babatunde (@ojbsports) September 13, 2025

Le difficoltà della vigilia

L’attesa per Jacobs era alta, soprattutto dopo una preparazione segnata da qualche infortunio e da allenamenti a tratti spezzati. Nonostante la tensione e i problemi organizzativi, con un lungo tempo di attesa sui blocchi e una falsa partenza, il campione olimpico ha comunque saputo esprimersi, pur apparendo ancora non al massimo della forma.

Le parole di Jacobs

Al termine della gara, Jacobs ha ammesso di non essere soddisfatto:

“Sono contento di essere qui e della semifinale, ma non sono assolutamente soddisfatto di quanto fatto in gara perché credo di poter fare molto meglio in considerazione delle sensazioni provate in allenamento negli ultimi tempi. Domani è un altro giorno e cercherò di dare il massimo per provarci sino in fondo”.

Le semifinali dei 100 metri maschili sono in programma domani, 14 settembre alle 13:43 ora italiana, mentre la finale si correrà alle 15:20.

TOKYO, JAPAN – SEPTEMBER 13: Lamont Marcell Jacobs of Team Italy competes during the Men’s 100m Heats on day one of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 13, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

I favoriti per l’oro

Tra i candidati al successo finale, grande impressione ha destato il giamaicano Kishane Thompson, vincitore della sua batteria in 9″95 rallentando negli ultimi metri. Stesso crono per lo statunitense Noah Lyles, campione olimpico e mondiale, che invece ha dovuto spingere di più.

Più complicato l’avvio per l’altro giamaicano favorito, Oblique Seville, terzo in 9″93 in una batteria velocissima vinta dal sudafricano Gift Leotlela (9″87) davanti al nigeriano Ajayi Kayinsola (9″88).

Buoni segnali anche dall’americano Kenny Bednarek (10″01) e dal botswano Letsile Tebogo, oro olimpico dei 200 metri, primo nella sua prova in 10″07 correndo con grande margine.

