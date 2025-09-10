Il TG di Sport.it del 10 settembre 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis. Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:
In casa Atalanta arriva un segnale positivo: Lookman è stato reintegrato in rosa.
A Torino, intanto, la Juventus si prepara al derby d’Italia contro l’Inter.
Per la Nazionale, invece, si complica la strada verso il Mondiale dopo la roboante vittoria della Norvegia per 11-1 sulla Moldova.
Nel mondo del tennis, Musetti beneficia dell’infortunio di Jack Draper e punta alla qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino.
Chiudiamo con la Formula 1. In casa Ferrari, due tecnici chiave lasciano il reparto motori in un momento cruciale in vista della prossima stagione.