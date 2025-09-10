L’Atalanta chiude il “caso Lookman”: cosa ha deciso di fare Juric

L’avvio di campionato dell’Atalanta non è stato quello che i tifosi si aspettavano. Due pareggi consecutivi, prestazioni altalenanti e qualche fischio di troppo hanno acceso i riflettori sulle scelte di Ivan Juric, chiamato a ridare entusiasmo a un gruppo che sembrava pronto a un salto di qualità.

In un contesto così complicato, ogni decisione dell’allenatore diventa fondamentale e può segnare la stagione. Ora, dopo settimane difficili, da Bergamo arriva un segnale che potrebbe invertire la rotta. E che in parte conferma le difficoltà riscontrate sinora dalla Dea. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, Ademola Lookman tornerà ad allenarsi con l’Atalanta dopo la sosta per le Nazionali. Juric lo convocherà per le prossime partite, mettendo così fine alla punizione durata quasi un mese. Le sirene di mercato, che avevano portato il nigeriano a un passo dall’Inter, sono ormai lontane, così come le tensioni che avevano creato uno strappo tra il giocatore e la società nerazzurra.

L’estate turbolenta ha lasciato strascichi pesanti, con l’attaccante escluso da allenamenti e convocazioni mentre la squadra partiva in campionato senza di lui. Nel frattempo i due pareggi contro Pisa e Parma hanno mostrato una Dea meno incisiva e con poche soluzioni offensive, alimentando il malumore dei tifosi.

Lookman è atteso a Zingonia già giovedì o venerdì per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Con la Nigeria ha disputato due partite, ma difficilmente scenderà in campo già domenica contro il Lecce. (continua dopo la foto)

per l’attaccante nigeriano è più probabile una prima convocazione per tornare titolare nella settimana successiva contro il Torino. In mezzo, l’Atalanta avrà anche l’esordio in Champions League contro il PSG, partita in cui Ademola potrebbe ritagliarsi qualche minuto.

Per Juric si tratta di un ritorno fondamentale. Dopo una preparazione estiva segnata da incertezze, avere di nuovo a disposizione Lookman significa ritrovare velocità, imprevedibilità e gol: qualità che nelle prime due giornate sono mancate. Ora starà al tecnico gestirne il rientro graduale e reinserirlo in un gruppo che ha bisogno di una scossa immediata per uscire dalla fase di stallo.

