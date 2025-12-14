Home | Il Napoli è stanco e l’Udinese ne approfitta: la decide un Eurogol

A Udine il Napoli cade ancora in trasferta. Decide ancora Jurgen Ekkelenkamp, che contro l’azzurro sembra avere un conto aperto: dopo il gol del pari al Maradona a febbraio, l’olandese firma stavolta una rete da tre punti con un meraviglioso destro che si infila all’incrocio che non lascia scampo a Milinkovic Savic. Un gol strepitoso, come se ne vedono pochi.

Un capolavoro di Ekkelenkamp basta all’Udinese per piegare il Napoli e regalarsi una vittoria pesante davanti al proprio pubblico. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 una gara che i friulani hanno vinto con merito, soprattutto per quanto mostrato nella ripresa, lasciando la squadr… pic.twitter.com/pC9xEpz4ve — Cronache della Campania (@cronachecampane) December 14, 2025

L’Udinese vince con merito e interrompe la serie di tre successi consecutivi del Napoli in campionato dopo la pausa per le nazionali. I friulani appaiono più freschi, più lucidi e più convinti, mentre i campioni d’Italia non riescono a sfruttare la frenata interna del Milan contro il Sassuolo e ora rischiano il sorpasso anche dell’Inter in vetta.

È soprattutto una questione di energia, come già visto in Portogallo. Il Napoli sembra in riserva, povero di idee offensive e spesso in difficoltà anche in fase difensiva. In Friuli gli azzurri avevano sempre segnato negli ultimi nove anni e proprio qui, nel 2023, avevano festeggiato lo scudetto dopo 33 anni.

Questa volta, invece, arriva un’altra sconfitta lontano dal Maradona: la settima stagionale e la quarta in campionato. La serie negativa in trasferta prosegue e le assenze non bastano a spiegare un rendimento così modesto. Nel finale Hojlund ha anche l’occasione del pari, ma l’azione era viziata da un fuorigioco di Lucca. Poi il palo esterno colpito da Lucca in pieno recupero certifica che per il Napoli non è giornata.

La vittoria dell’Udinese è figlia anche di una partita cercata e voluta. I friulani si vedono annullare due gol nella ripresa, entrambi dopo richiamo del Var. Al 7’ Davis segna su respinta corta di Milinkovic Savic, ma è in posizione irregolare per pochi centimetri.

Al 24’ Zaniolo trova il gol da fuori area dopo un recupero alto di Karlstrom, inizialmente giudicato regolare da Sozza, che poi cambia decisione dopo la revisione. Serve così la giocata di Ekkelenkamp per rompere l’equilibrio e indirizzare definitivamente il match sotto la curva friulana.

Il Napoli cade ancora e dovrà riflettere in fretta. Martedì la squadra partirà per Riad per la Supercoppa, con una rosa stanca e un trofeo da provare comunque a portare a casa. Il campionato ripartirà dopo Natale sul campo della Cremonese, ma senza un cambio di passo lontano dal Maradona sarà difficile pensare davvero in grande.

