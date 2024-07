Il Napoli “corre” senza Osimhen: le ultime sulla cessione, spunta nuova ipotesi

Victor Osimhen continua a restare ai margini del Napoli, le ultime indiscrezioni sulla sua possibile cessione. Non siamo ancora ad agosto, ma il Napoli di Conte sta già facendo parlare molto di sé. La netta vittoria contro l’Egnatia nel primo test a Castel di Sangro è un segnale di grande importanza, ma ancor più significativa è stata la prestazione di Kvaratskhelia, che si è distinto notevolmente.

Il giocatore georgiano, oggetto di intense trattative di mercato fino a pochi giorni fa (senza ancora un rinnovo contrattuale), sembra essere pienamente inserito nel progetto: sta brillando mentre Victor Osimhen, al contrario, sembra in ombra. Anche durante il ritiro abruzzese, l’ex giocatore del Lille è stato marginale: non ha partecipato all’amichevole, finendo addirittura in tribuna. Nel frattempo, le trattative con il PSG non sono decollate e torna in auge un possibile trasferimento del nigeriano in Premier League.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore, due club inglesi, l’Arsenal alla ricerca di un attaccante e il Chelsea di Lukaku, si sono nuovamente interessati alla situazione di Osimhen. Il Chelsea, già interessato diverse settimane fa, aveva però rallentato a causa dell’alto ingaggio del giocatore. De Laurentiis ha dichiarato la sua disponibilità a concedere uno sconto rispetto alla clausola di 130 milioni di euro nel contratto di Osimhen, ma secondo La Repubblica il presidente azzurro avrebbe anche un piano alternativo: trattenere il classe ’98 per un’altra stagione, evitando di svenderlo, e garantendogli una percentuale sulla futura cessione nel caso in cui disputasse una stagione ai massimi livelli.