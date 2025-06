Home | Il Milan pesca in Serie A: Allegri lo vuole a tutti i costi, il nome nuovo per l’attacco

Il Milan non si ferma e alza il pressing per regalare a Massimiliano Allegri un attaccante di fiducia: il tecnico livornese è al lavoro insieme a Igli Tare per definire la nuova fisionomia dei rossoneri, e giorno dopo giorno prende corpo un’idea tattica precisa che, necessariamente, dovrà passare anche attraverso il mercato.

Il tecnico rossonero ha fatto una precisa richiesta alla società: l’obiettivo si chiama Moise Kean, reduce da un’annata convincente con la Fiorentina. Nelle ultime ore, da Casa Milan è partito il primo sondaggio con il club viola per sondare margini di trattativa. Una mossa voluta direttamente da Allegri, che conosce Kean dai tempi della Juventus e punta a ricostruire un’intesa che in passato ha già fruttato 22 gol in Serie A.

Il problema, come spesso accade, è il cartellino: Kean ha una clausola da 52 milioni di euro, valida solo per le prime due settimane di luglio. Una cifra che in via Aldo Rossi considerano trattabile, anche grazie all’inserimento di contropartite gradite alla Viola.

Il nome più caldo è quello di Pietro Terracciano, portiere che Pioli, prossimo tecnico della Fiorentina, conosce bene e vedrebbe di buon occhio nel suo nuovo progetto. Intanto restano vivi anche altri scenari: sullo sfondo rimane Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus ma con uno stipendio da top player, e non si esclude un clamoroso scambio con Theo Hernandez.

Nonostante l’arrivo di Gimenez, su cui Allegri nutre ancora qualche riserva, la società vuole blindare un numero 9 “vero”, capace di garantire gol e fisicità. Da qui la scelta di puntare forte su Kean, che dal canto suo non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro.

Tra clausole, contropartite e trattative sotterranee, il Milan è pronto a tutto pur di accontentare Allegri: nelle prossime ore attesi nuovi contatti. E in molti a Milanello scommettono che presto Kean possa ritrovarsi di nuovo a disposizione del tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio.

Leggi anche: