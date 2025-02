Il Lecce esce indenne dalla prova Bologna, dopo una gara arcigna ma avara di emozioni

Lecce-Bologna 0-0, gara arcigna dei padroni di casa al “Via del Mare” e i ragazzi di Italiano faticano oltre le aspettativa: pari giusto e un punto prezioso per Giampaolo. La sfida del Via del Mare è partita fortissimo, con il Lecce che ha mostrato subito aggressività. Ancora nei primi istanti, prima ancora che completasse il primo minuto sul cronometro, il Lecce ha avuto la prima palla gol, resa necessaria dal provvidenziale salvataggio di Pobega sul tiro a botta sicura di Morente.

Primo tempo: avvio forte dei salentini, Skorupski salva il Bologna

La partita ha subito subito qualche interruzione a causa di problemi tecnici nel collegamento con la sala VAR, ma il match è rapidamente ripreso. Il Bologna ha cercato di rispondere con un Castro vivace, seppur impreciso, mentre il Lecce si è mostrato nuovamente pericoloso a metà del primo tempo. In quell’occasione, Pierotti si è avvicinato alla rete, ma è stato fermato da Skorupski in uscita; successivamente, il portiere ospite ha brillato sulla ribattuta tenuta da Helgason. Il Bologna ha iniziato a venir fuori gradualmente, ma senza dimostrare la precisione o creare pericoli concreti grazie anche all’azione di Falcone. Al termine della prima frazione, il risultato era ancora invariato, 0-0.

Secondo tempo: molti errori tecnici e un gol annullato ai rossoblu

Nel secondo tempo, le aspettative erano alte: tutti i presenti e gli spettatori si aspettavano un Bologna famelico, ben diverso da quello visto nella prima frazione. Tuttavia, su entrambe le linee mancava la pulizia tecnica nelle giocate necessaria per creare pericoli da gol. La consueta girandola dei cambi ha visto alcune conclusioni fuori misura, ma niente che potesse incidere significativamente sul risultato.

Al 87′, il neoentrato Dallinga ha cercato di fare la differenza correggendo di testa in rete un tiro potente di Castro. Purtroppo, il gol è stato annullato poiché il giocatore era in posizione di fuorigioco, decisione ravvisata dal guardalinee e confermata dal VAR. Nei 6 minuti di recupero successivi non si è verificato alcun ulteriore episodio decisivo.

Leggi anche: