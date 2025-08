Il futuro di San Siro in bilico: la scadenza del 10 novembre è decisiva

Il futuro dello stadio San Siro resta avvolto da incertezze e tempistiche stringenti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il progetto del nuovo impianto che dovrebbe sorgere al posto del Meazza è momentaneamente rallentato a causa di indagini della Procura sull’urbanistica del Comune di Milano, che hanno provocato lo slittamento delle discussioni previste in Giunta e in Consiglio comunale.

Questo rinvio ha ridotto drasticamente la finestra utile per il rogito con le banche coinvolte nella compravendita dell’attuale impianto. Tuttavia, l’iter dovrà obbligatoriamente concludersi entro il 10 novembre 2025, data chiave oltre la quale scatterà il vincolo di tutela sul secondo anello dello stadio.

Vincolo culturale e decisioni politiche

Una volta scattato il vincolo, una parte di San Siro non potrà più essere abbattuta, in quanto considerata bene di interesse culturale. Questo limite renderebbe impraticabile il progetto di demolizione e ricostruzione su cui puntano da tempo Inter e Milan.

Nel frattempo, il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal comitato “Sì Meazza” contro la vendita dello stadio. Un altro fattore che alimenta la pressione è la posizione della UEFA: San Siro è stato escluso dalla lista degli stadi idonei per Euro2032, con un invito implicito a modernizzare l’impiantistica sportiva milanese.

Voto risicato in Consiglio comunale

La palla passa ora alla politica. Per autorizzare la demolizione e la successiva costruzione del nuovo stadio serve una maggioranza qualificata in Consiglio comunale. Il sindaco Giuseppe Sala conta su 31 voti favorevoli su 48, ma sei consiglieri hanno già espresso contrarietà. Una situazione delicata, che potrebbe mettere in discussione l’intero iter se non si consolida il consenso.

Un progetto firmato Norman Foster

Nel frattempo, Inter e Milan continuano a mostrare ottimismo e puntano tutto su un progetto ambizioso. La nuova struttura, disegnata dal celebre architetto britannico Norman Foster, dovrebbe sorgere tra il parcheggio attuale e l’area del Parco dei Capitani.

Il nuovo impianto sarà moderno, sostenibile e con una capienza di circa 70.000 posti, pensato per rispondere agli standard internazionali più aggiornati e capace di rilanciare Milano come grande capitale del calcio europeo.

