Il Como spreca e il Genoa rimonta nel finale: al Sinigaglia è 1-1: la riacciuffa Ekuban

Al Sinigaglia il Como domina il primo tempo contro il Genoa grazie a una magia di Nico Paz: il talento argentino al 15’ raccoglie l’assist di Morata e, con una giocata d’alta scuola, lascia sul posto due avversari e fulmina Leali da fuori area. La squadra di Fabregas controlla la gara e sfiora il raddoppio con Morata, che però spreca clamorosamente a porta vuota. L’unico brivido per i lariani arriva su un’invenzione di Malinovskyi, ma Valle salva in extremis su Masini.

L’espulsione di Ramon cambia la partita

Nella ripresa il Genoa prova ad alzare il ritmo, ma il Como resta compatto e attento. Il match sembra indirizzato verso la vittoria lariana fino al colpo di scena finale: Ramon interviene duramente su Messias e lascia i suoi in dieci. Con l’uomo in più, i rossoblù trovano il pareggio al 90’+2 con Ekuban, abile a ribadire in rete dopo una mischia.

Due punti buttati per i lariani

Il fischio finale sancisce l’1-1: il Como, padrone del campo per larghi tratti e in vantaggio per quasi tutta la gara, spreca una grande occasione per avvicinarsi alla zona alta della classifica. Per il Genoa, invece, un punto conquistato in extremis che ha il sapore della vittoria.

