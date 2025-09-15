Home | Dybala shock, i risultati degli esami: “C’è lesione”, quanto starà fermo

Brutta notizia per la Roma: Paulo Dybala sarà costretto a saltare il derby della Capitale contro la Lazio. Questa mattina gli esami strumentali hanno evidenziato una piccola lesione alla coscia sinistra, rimediata ieri durante la sfida contro il Torino. Un altro stop, quindi, per lo sfortunato campione argentino, dotato di una classe sopraffina e rara ma bloccato da frequenti infortuni.

L’infortunio costringerà l’attaccante a stare fuori non solo per la Stracittadina, ma molto probabilmente anche per la prima gara di Europa League contro il Nizza. Le previsioni più accreditate parlano di circa due settimane di stop, ma vista la fragilità del giocatore la Roma procederà con molta prudenza.

Dybala era stato costretto al cambio già all’intervallo contro i granata, dopo aver avvertito il problema durante un calcio di punizione. La squadra di Gasperini, già alle prese con l’assenza di Bailey, si trova ora in emergenza sulla trequarti, e dovrà riorganizzarsi per affrontare due sfide decisive senza la sua stella.

Per il tecnico giallorosso si tratta di una brutta tegola, che arriva subito dopo la sconfitta interna con il Torino e alla vigilia di un derby già carico di grandi significati. L’ex Mister dell’Atalanta non ha nascosto la delusione per il mancato arrivo di una punta di peso che sostituisse Dovbyk, con cui il feeling sembra essere sottozero (va detto che nemmeno Ranieri apprezzava molto gli atteggiamenti in campo del centravanti ucraino). E ora l’assenza di Dybala complica ulteriormente i piani.

