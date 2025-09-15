L’Hellas Verona spreca, la Cremonese resiste: al Bentegodi finisce 0-0, grigiorossi in scia alle big

Hellas Verona-Cremonese 0-0, al Bentegodi la squadra di Zanetti domina il gioco e crea numerose occasioni, ma non riesce a sfondare la difesa di Nicola, che porta a casa uno 0-0 prezioso. Decisivo Audero, autore di almeno cinque interventi determinanti. Gli ospiti non hanno quasi mai impensierito Montipò, fatta eccezione per un tiro dalla distanza di Sarmiento nel finale.

Gagliardini ko dopo mezz’ora

L’esordio di Gagliardini, schierato subito titolare dopo la firma, dura appena mezz’ora: un movimento innaturale della spalla lo costringe al cambio, sostituito da Akpa-Akpro. Fino a quel momento il centrocampista aveva dato sicurezza e personalità alla mediana.

Occasioni e parate: Audero protagonista

Il primo tempo è tutto del Verona: Orban ci prova in più occasioni, Giovane sfiora il gol e Serdar costringe Audero agli straordinari. Il portiere grigiorosso è protagonista anche nella ripresa, con interventi decisivi su Giovane, Orban e Sarr.

Esordio in Serie A per Vardy

Al 58’ il Bentegodi applaude l’ingresso in campo di Jamie Vardy, alla sua prima presenza in Serie A. L’attaccante inglese non riesce però a incidere, complice la difficoltà dei gialloblu a trasformare in gol la mole di gioco prodotta.

Verona sprecone, Cremonese salva

Nel finale, nonostante l’assalto gialloblu, il risultato non cambia: Giovane e Sarr hanno l’occasione per firmare il colpo da tre punti, ma ancora una volta è Audero a dire di no. Per il Verona resta il rammarico per le tante chance non sfruttate, mentre la Cremonese può sorridere per un punto ottenuto soprattutto grazie al suo portiere.

