Il ciclista campione del mondo si dichiara colpevole della morte della moglie: quanti anni di carcere rischia

Un ex ciclista di fama mondiale, due volte campione a cronometro, rischia una condanna fino a 7 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di guida imprudente con conseguenze mortali, causando la morte della moglie, anche lei ex campionessa di ciclismo.

L’incidente risale al 30 dicembre 2023 e si è verificato sul vialetto della loro abitazione a Medindie, Australia, alla presenza di testimoni oculari. Secondo la ricostruzione, una discussione coniugale è degenerata in tragedia: l’uomo, salito sul suo SUV, ha investito la moglie mentre cercava di evitarlo. Lei è deceduta poco dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. (segue dopo le foto)

La tragica vicenda di Melissa Hoskins

Il protagonista di questa tragica vicenda è Rohan Dennis, ex ciclista australiano due volte campione del mondo a cronometro. In riferimento alla morte della moglie Melissa Hoskins, anche lei ex campionessa di ciclismo, in un incidente stradale mentre lui era alla guida della sua auto, Dennis inizialmente aveva sostenuto la tesi di un incidente fortuito.

Successivamente ha però ammesso la condotta colposa per imprudenza davanti alla Procura di Adelaide.

Capi d’accusa: L’ex ciclista è inquisito per:

Guida pericolosa con conseguente morte.

Guida senza la dovuta attenzione, mettendo a rischio la vita di terzi.

Attenuanti: Dennis ha sostenuto di non aver avuto l’intenzione di uccidere Melissa, ma le prove raccolte dagli inquirenti e le testimonianze di vicini e passanti hanno aggravato la sua posizione. Cosa rischia ora l’ex campione del mondo a cronometro.

