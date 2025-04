Il Bologna travolge l’Empoli e ipoteca la finale di Coppa Italia

Il Bologna domina la prima semifinale di Coppa Italia, imponendosi con un netto 3-0 contro l’Empoli e ipotecando di fatto la finale di Roma. La squadra di Vincenzo Italiano prende subito in mano la partita, mostrando sin dai primi minuti una netta superiorità. Una gara giocata con attenzione e grinta, che ha fatto capire quanto i rossoblù tengano a questo trofeo.

FT | Empoli-Bologna 0-3 🔴🔵



🤩 Il Bologna vince la semifinale d'andata di Coppa Italia con 60' da grande squadra, in cui mette KO l'Empoli con la rete di Orsolini e la doppietta di Dallinga.



📷 #Bologna, #Empoli, #CoppaItalia pic.twitter.com/DSfUxm9AzA — SPAZIO ROSSOBLU (@diegodragonii) April 1, 2025

Sostenuto da oltre 4.000 tifosi, il Bologna parte forte: Dallinga ha subito una buona occasione ma calcia debolmente, mentre poco dopo Orsolini sfiora il palo con un diagonale. L’Empoli di D’Aversa prova a contenere i rossoblù passando dal 3-4-2-1 al 4-4-2, ma senza successo. Al 23′, proprio Orsolini sblocca il match su assist di Odgaard, battendo Seghetti con un sinistro al volo.

Appena sei minuti dopo, arriva il raddoppio: Miranda serve Ndoye, che appoggia per Dallinga. L’attaccante olandese stavolta è attento e si coordina bene, non sbaglia e sigla il 2-0 con un tocco preciso in diagonale.

Nel finale di primo tempo, Solbakken sfiora il gol che potrebbe riaprire la gara per i padroni di casa, ma Skorupski devia in angolo. D’Aversa prova a rimescolare le carte nella ripresa, inserendo Pezzella e Sambia, ma la partita è ormai segnata. Il Bologna dopo il rischio corso si rimette ad attaccare per cercare di chiudere definitivamente la pratica.

Bologna con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia

Al 51′, arriva il colpo del ko: Ndoye supera De Sciglio sulla sinistra e serve ancora Dallinga, che firma la doppietta personale e chiude il match sul 3-0. L’Empoli tenta di reagire con Colombo e Gyasi, che sfiora il palo al 61′, ma senza successo. Nel finale, Seghetti evita il poker parando su Fabbian e Dallinga, mentre Cambiaghi colpisce il palo al 90′.

Il match di ritorno, in programma il 24 aprile al Dall’Ara, appare ormai una formalità per il Bologna, che con questo 3-0 ha messo una seria ipoteca sulla finale. All’Empoli servirebbe un’impresa titanica per ribaltare la situazione, ma è più probabile che D’Aversa risparmi molti dei suoi titolari per tentare di raggiungere la salvezza in campionato.

Leggi anche: