Igor Tudor alla Lazio, dopo la firma del contratto avvenuta lunedì, da oggi il trainer croato inizia ufficialmente il suo mandato alla guida dei biancocelesti. Il nuovo allenatore si metterà subito al lavoro, con due sessioni di allenamento previste tra oggi e domani. Inoltre, a differenza del passato, non ci sarà un intero fine settimana libero durante la prima settimana di pausa.

Tuttavia, il cambiamento più significativo potrebbe riguardare il modo di giocare dei biancocelesti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex allenatore del Marsiglia dovrebbe inizialmente continuare con il modulo 4-3-3 di Sarri, per poi passare al 4-2-3-1 o al 3-4-2-1 che è diventato il suo marchio di fabbrica prima a Verona e poi ancora a Marsiglia. Per quanto riguarda i giocatori, tutti ripartiranno da zero a partire da oggi, e dato il loro avanzare d’età, saranno soprattutto i giocatori più anziani a essere sotto esame.

Tra questi senza dubbio Ciro Immobile, oggetto di critiche dopo la partenza di Sarri e per un periodo “a secco” di gol lungo 7 partite. La punta principale della Lazio non può permettersi periodi di scarsa forma così prolungati, e lo stesso vale per Luis Alberto, che nonostante i 4 gol e i 6 assist in questa stagione, è stato piuttosto altalenante. La loro permanenza non è più sicura: le offerte provenienti dal Medio Oriente per Ciro e il richiamo della Spagna per Luis Alberto sarebbero ben accetti, stavolta.