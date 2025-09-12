Igor Protti, la notizia che non volevamo sentire: le ultime novità sulla malattia

Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Napoli e Bari, ha voluto aggiornare i suoi tifosi sulle condizioni di salute attraverso un post su Instagram. L’ex bomber, noto per la sua simpatia e carisma dentro e fuori dal campo, aveva annunciato a fine luglio di essere stato colpito da un tumore. Ora, purtroppo, le ultime notizie non sono incoraggianti.

Igor Protti peggiora: «Dopo l'intervento e la chemioterapia, il tumore è arrivato alle vertebre» https://t.co/H2f92Puv0E — Corriere della Sera (@Corriere) September 12, 2025

“Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia, l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre“, ha scritto Protti, condividendo una foto dal letto d’ospedale. “Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per l’affetto! I tifosi continuano a dimostrarsi la parte più bella del calcio, una comunità che nei momenti difficili si ritrova unita sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi”.

Nonostante la gravità della situazione, Protti mantiene il suo tono diretto e sincero, ringraziando chi gli è vicino e mostrando la sua gratitudine verso i tifosi. Il calore della comunità calcistica appare, per lui, un sostegno fondamentale in questo momento delicato.

Lo scorso 24 settembre, Igor Protti ha compiuto 58 anni, e la sua battaglia contro la malattia prosegue con coraggio, tra cure mediche e l’affetto di chi lo segue da sempre.

