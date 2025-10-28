I segreti della Roma di Gasperini: ecco qual è l’obiettivo immediato

La Roma ha un obiettivo a breve termine: conservare il primo posto in classifica in attesa dello scontro diretto del 2 novembre a San Siro contro il Milan: è questo il target di Gian Piero Gasperini, tornato al successo dopo i due ko consecutivi con Inter e Viktoria Plzen. Il 2-0 di Reggio Emilia ha rilanciato i giallorossi in vetta insieme al Napoli con 18 punti sui 24 disponibili.

Curiosamente, tutte e quattro le sconfitte stagionali – due in campionato e due in Europa – sono arrivate in casa, a differenza delle precedenti gestioni (da Mourinho a De Rossi e Ranieri) che avevano fatto dell’Olimpico un fortino.

Siamo ancora a inizio stagione, ma la tendenza è quella: la Roma di Gasperini si esprime meglio lontano dal pubblico di casa. Un dato che il tecnico vuole invertire già domani contro il Parma, quando il turnover sarà ragionato, dopo le buone indicazioni ricevute domenica.

Quattro le certezze emerse dall’ultima vittoria. La difesa resta il punto di forza (solo tre gol subiti in Serie A), Wesley cresce con continuità a prescindere dal lato di campo, e poi i due esperimenti riusciti: Cristante sulla trequarti e Dybala come falso nove. (continua dopo la foto)

Il primo, in realtà, non è una novità assoluta: Gasperini lo aveva già valorizzato a Bergamo proprio in quella posizione, e ne derivò la sua miglior stagione con 12 reti. Il secondo esperimento, invece, ha dato finalmente i frutti sperati: dopo i tentativi non riusciti contro Torino e Inter, la scelta di Dybala centravanti ha funzionato a Reggio Emilia, complice la crescita di condizione dell’argentino e l’intesa con Cristante, sempre più protagonista.

La rifinitura di oggi definirà gli ultimi dettagli, con il solo Angelino ancora indisponibile. Tutti gli altri, compreso Ferguson, sono a disposizione. Gasperini sta costruendo una Roma equilibrata, solida e capace di adattarsi ai diversi contesti.

In attesa di aggiungere più qualità al gioco offensivo, il tecnico si gode una squadra concreta e compatta, quasi “ranierana” per spirito e solidità. Contro il Parma, Gasperini punta a confermare la formula vincente vista a Reggio: Cristante dietro Dybala, per un mix di potenza e fantasia che, almeno per ora, sembra la chiave giusta per restare in vetta.

