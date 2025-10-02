Hellas Verona-Sassuolo: statistiche, tendenze e quote attuali

La sesta giornata della Serie A 2025-26 si apre con una sfida dal sapore intenso: Hellas Verona contro Sassuolo. L’incontro si disputerà venerdì 3 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, offrendo agli appassionati un confronto tra due squadre alla ricerca di conferme e punti preziosi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, oltre che in streaming sulle rispettive piattaforme digitali.

Forma attuale e andamento recente di Hellas Verona e Sassuolo

Il percorso delle due formazioni in questa prima fase di campionato presenta alcune differenze significative, sottolineate dai dati raccolti dopo le prime cinque giornate:

Hellas Verona ha conquistato 3 punti, frutto di tre pareggi (contro Udinese , Cremonese e Juventus ), senza ancora trovare la via della vittoria. La squadra di Paolo Zanetti mostra alcune difficoltà offensive, con appena 2 reti segnate – dato che la colloca tra gli attacchi meno prolifici del torneo, al pari di Torino e Genoa .

ha conquistato 3 punti, frutto di tre pareggi (contro , e ), senza ancora trovare la via della vittoria. La squadra di mostra alcune difficoltà offensive, con appena 2 reti segnate – dato che la colloca tra gli attacchi meno prolifici del torneo, al pari di e . La sconfitta per 2-0 subita all’ Olimpico contro la Roma nell’ultimo turno evidenzia la necessità di un miglioramento in fase realizzativa e di una maggiore solidità difensiva.

contro la nell’ultimo turno evidenzia la necessità di un miglioramento in fase realizzativa e di una maggiore solidità difensiva. Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, ha invece raccolto 6 punti grazie alle vittorie con Lazio e Udinese. Nell’ultima giornata, i neroverdi hanno superato la formazione friulana con un convincente 3-1, confermandosi squadra capace di realizzare gol e gestire il vantaggio.

Precedenti storici: bilancio equilibrato e curiosità

Le statistiche dei confronti tra Hellas Verona e Sassuolo restituiscono un quadro interessante, utile per comprendere meglio la storicità della sfida:

Le due squadre si sono affrontate 26 volte tra Serie A , B , C1 e Coppa Italia . Il bilancio complessivo vede il Sassuolo in vantaggio con 13 successi, a fronte di 3 pareggi e 10 affermazioni veronesi.

, , e . Il bilancio complessivo vede il in vantaggio con 13 successi, a fronte di 3 pareggi e 10 affermazioni veronesi. In casa, il Verona vanta 6 vittorie, 5 sconfitte e un solo pareggio (1-1 nel 2015). L’ultimo successo esterno del Sassuolo al Bentegodi risale al 21 agosto 2021 (2-3).

vanta 6 vittorie, 5 sconfitte e un solo pareggio (1-1 nel 2015). L’ultimo successo esterno del al risale al 21 agosto 2021 (2-3). Curiosamente, il Sassuolo subisce almeno una rete dal Verona da sette incontri consecutivi, segno di una certa vulnerabilità difensiva quando affronta questa avversaria.

subisce almeno una rete dal da sette incontri consecutivi, segno di una certa vulnerabilità difensiva quando affronta questa avversaria. Tra i tecnici, Fabio Grosso non ha ancora incontrato il Verona da avversario, mentre Paolo Zanetti ha un bilancio di una vittoria e tre sconfitte contro il Sassuolo.

Quote scommesse: andamento dei mercati principali

Le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate, segno di una partita aperta a diversi esiti. Sebbene le quote possano subire variazioni fino al fischio d’inizio, si evidenziano le seguenti tendenze:

Esito Quota Vittoria Hellas Verona Valore medio atteso tra 2.50 e 2.80 Pareggio Valore medio atteso tra 3.10 e 3.30 Vittoria Sassuolo Valore medio atteso tra 2.60 e 2.90

L’equilibrio delle quote riflette l’incertezza che caratterizza questo confronto, con entrambe le squadre che possono ambire ai tre punti in base al proprio stato di forma.

Tendenze, curiosità e numeri interessanti

Alcuni dati emergenti dalle statistiche recenti possono offrire spunti di riflessione agli appassionati:

Verona non ha ancora vinto in campionato e fatica particolarmente a segnare, rappresentando uno degli attacchi meno efficaci della Serie A .

non ha ancora vinto in campionato e fatica particolarmente a segnare, rappresentando uno degli attacchi meno efficaci della . Sassuolo si dimostra invece più prolifico, ma la storia recente con il Verona suggerisce difficoltà nel mantenere la porta inviolata.

si dimostra invece più prolifico, ma la storia recente con il suggerisce difficoltà nel mantenere la porta inviolata. L’arbitro designato, Francesco Fourneau, ha incrociato il Sassuolo in 8 occasioni (5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta per i neroverdi), mentre il Verona conta con lui 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta su 7 incontri. L’ultimo precedente tra queste due squadre diretto da Fourneau risale all’8 aprile 2023, con successo veronese per 2-1.

La sfida tra Hellas Verona e Sassuolo si preannuncia quindi incerta, con motivazioni e statistiche che lasciano spazio a qualsiasi risultato. L’attenzione sarà massima per cogliere eventuali segnali di rilancio da parte dei padroni di casa e per valutare la continuità degli emiliani.