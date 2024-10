Home | “Harry e Meghan sono in crisi”: la frase del principe che chiarisce come stanno le cose

Le voci di crisi tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle si fanno sempre più insistenti. Tali voci troverebbero conferma nel “lungo” periodo di lontananza e nella voglia di oscurarsi a vicenda. Nelle ultime settimane, infatti, il principe è stato impegnato con una serie di iniziative benefiche in giro per il mondo, mentre lei, durante una serata di beneficenza a Los Angeles, ha sfoggiato un look che, secondo la stampa, è stato un “revenge dress” nei confronti del marito. L’abito ricorda lontanamente quello indossato da Lady Diana a giugno 1994, durante un party organizzato dalla rivista Vanity Fair subito dopo la separazione da Carlo. (Continua…)

Harry e Meghan crisi

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero in crisi. I tabloid britannici e americani sono pieni di indiscrezioni sulla coppia reale. La crisi, come abbiamo detto, sarebbe stata acuita dal periodo di lontananza e addirittura pare che i due vogliano oscurarsi a vicenda. Al momento, però, la ricostruzione fatta dai media sembra molto fantasiosa e tra l’altro c’è una frase del principe che chiarirebbe come stanno le cose tra loro due. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)