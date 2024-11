Principe Harry e il presunto padre biologico: parla l’esperta di analisi facciale. La vita della Royal Family britannica è diventata sempre più turbolenta dalla pubblicazione di Spare, il libro del principe Harry uscito a gennaio 2023. Il Palazzo è in fermento per le possibili conseguenze delle rivelazioni contenute nel testo, inclusi dubbi sulla paternità di Carlo e voci su un presunto padre biologico del Duca di Sussex. Già da tempo si ipotizza, infatti, che il secondogenito di Diana potrebbe non essere il figlio dell’attuale re d’Inghilterra. (Continua a leggere dopo la foto…)

Principe Harry, i dubbi sulla paternità di Carlo

Le speculazioni in merito non sono mai mancate, alimentate dal vecchio gossip secondo cui il principe Harry potrebbe essere nato da una relazione segreta tra la principessa Diana e il suo istruttore di equitazione, James Hewitt. Su questa questione è andata a fondo la specialista di riconoscimento facciale Simone Malik, la quale ha recentemente rivelato il suo parere ad una nota rivista inglese. Sebbene solo il test del Dna potrebbe dare una risposta certa, l’analisi facciale è uno strumento che prende in considerazione l’anatomia e le espressioni dei volti in modo dettagliato. Ma qual è la verità?(Continua a leggere dopo la foto…)

Chi è il padre biologico del Principe Harry? I rumors su James Hewitt

Negli ultimi anni si è parlato molto della presunta paternità del Principe Harry, con insistenti voci che suggeriscono che potrebbe non essere figlio dell’attuale sovrano, Re Carlo III. Questi rumors, intensificatisi dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II e l’ascesa al trono di Carlo, sostengono che il vero padre del duca di Sussex potrebbe essere il maggiore James Hewitt, l’ex ufficiale dell’esercito britannico con cui la principessa Diana ebbe una relazione negli anni ’80. Secondo le indiscrezioni, la loro storia sarebbe iniziata nel 1983, circa un anno prima della nascita di Harry, e si sarebbe svolta in gran segreto a Kensington Palace.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva