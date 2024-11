Hanna scomparsa da 2 settimane, il padre non ha resistito: il folle gesto durante le ricerche

Una ragazza di 30 anni, Hannah Kobayashi, è scomparsa nel nulla mentre era in viaggio per fare una visita ad una sua zia. Immediatamente la famiglia ha avvisato le Forze dell’Ordine dando inizio alle indagini. Durante le ricerche, il padre non ha resistito e ha compiuto un folle gesto. (Continua a leggere dopo le foto)

Los Angeles, Hannah Kobayashi scomparsa: il padre si uccide

La 30enne Hannah Kobayashi è scomparsa l’11 novembre 2024 a Los Angeles. La ragazza, proveniente dalle Hawaii, come si legge su Il Messagggero, “era arrivata nella città californiana in aereo e sarebbe dovuta ripartire tre giorni dopo alla volta di New York per fare visita a una zia. Ma su quel volo non ci è mai salita. La famiglia di Hannah si è mossa immediatamente per attivare le ricerche, partendo per Los Angeles e mobilitando Forze dell’ordine, social e giornalisti”. Dopo due settimane di ricerche, il padre di Hannah, Ryan Kobayashi, ha deciso di compiere un folle gesto.

