Guidonia-Torres: statistiche, curiosità e quote Serie C

La partita tra Guidonia Montecelio e Torres, in programma allo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio sabato 25 ottobre alle ore 14:30, rappresenta uno degli incontri più interessanti dell’undicesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026. Il confronto mette di fronte una squadra in grande forma, il Guidonia, e una formazione alla ricerca di riscatto, la Torres, con motivazioni differenti ma entrambe desiderose di punti cruciali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Guidonia-Torres: Analisi e contesto della sfida di Serie C

Il match tra Guidonia e Torres arriva in un momento di grande interesse per entrambe le compagini. I padroni di casa, neopromossi, stanno vivendo un periodo positivo e si trovano sorprendentemente nelle zone alte della classifica con 16 punti, frutto di due vittorie consecutive, tra cui il successo esterno a Gubbio. Questa striscia positiva ha permesso al Guidonia di rilanciarsi dopo due sconfitte e consolidare un ruolo da “matricola terribile” nel campionato. Gli ospiti della Torres, invece, stanno attraversando una fase complicata: dopo aver lottato per la promozione negli ultimi due anni, non vincono dalla prima giornata e si trovano in piena zona retrocessione. Il match si preannuncia quindi aperto e ricco di spunti, con i padroni di casa che cercheranno di confermare il buon momento e gli ospiti intenzionati a invertire la tendenza negativa.

Forma e rendimento: i numeri di Guidonia e Torres a confronto

L’analisi delle ultime uscite delle due squadre evidenzia trend opposti:

Guidonia Montecelio ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque partite, mostrando una difesa solida (tre gare senza subire gol) e una buona organizzazione di gioco.

ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque partite, mostrando una difesa solida (tre gare senza subire gol) e una buona organizzazione di gioco. Torres è invece reduce da quattro sconfitte e un pareggio negli ultimi cinque incontri, faticando sia in fase offensiva che difensiva, con difficoltà soprattutto nei secondi tempi delle partite.

Il rendimento casalingo del Guidonia è uno degli elementi chiave della sua stagione, mentre la Torres ha mostrato fragilità anche lontano dalle mura amiche. Da segnalare che nella partita precedente, i laziali hanno saputo sfruttare al meglio i cambi grazie ai gol di Spavone e Tessiore, entrati dalla panchina, a testimonianza della profondità della rosa a disposizione del tecnico Ciro Ginestra.

Quote principali: equilibrio nei pronostici dei bookmaker

Le principali agenzie di scommesse propongono un quadro di quote che riflette la situazione di equilibrio e incertezza del match. Secondo quanto riportato da Sisal:

Esito Quota Vittoria Guidonia Montecelio (1) 2.10 Pareggio (X) 3.20 Vittoria Torres (2) 3.30

Il segno “1” per la vittoria dei padroni di casa è leggermente favorito, ma la quota superiore a 2 evidenzia come gli analisti non considerino chiusa la partita. Il pareggio e la vittoria esterna sono opzioni comunque plausibili secondo i bookmaker, a conferma dell’incertezza che circonda la sfida.

Tendenze, curiosità e numeri da non perdere

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi statistica delle due squadre:

Guidonia ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite.

ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite. Torres non vince dalla prima giornata e ha segnato poco nelle ultime uscite.

non vince dalla prima giornata e ha segnato poco nelle ultime uscite. Nelle ultime due stagioni, la Torres era in corsa per la promozione, ma quest’anno ha raccolto solo un successo nelle prime dieci giornate.

era in corsa per la promozione, ma quest’anno ha raccolto solo un successo nelle prime dieci giornate. Il Guidonia ha dimostrato di saper sfruttare al meglio i momenti chiave della partita, spesso andando a segno nei minuti finali.

La situazione psicologica delle due squadre è piuttosto diversa: entusiasmo e fiducia da una parte, necessità di riscatto e pressione dall’altra.

In sintesi, Guidonia Montecelio-Torres si preannuncia come una sfida tra una formazione in ascesa e una che cerca disperatamente di invertire la rotta. Le statistiche e le quote suggeriscono un match equilibrato, con i padroni di casa leggermente favoriti ma con la Torres pronta a cercare il colpo esterno per rilanciarsi in classifica.