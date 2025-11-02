Gubbio-Ternana: statistiche, tendenze e quote del derby umbro

Il derby umbro tra Gubbio e Ternana si appresta a infiammare lo stadio Barbetti domenica 2 novembre alle ore 14:30, in occasione della dodicesima giornata del girone B di Serie C 2025-2026. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento con motivazioni forti e una classifica che vede le due squadre distanziate da appena due punti, elemento che aggiunge ulteriore interesse a una sfida già storicamente sentita.

Derby al Barbetti: una sfida dal sapore speciale per la classifica

Il match tra Gubbio e Ternana rappresenta molto di più di una semplice partita di campionato. La rivalità tra le due squadre umbre, unite da una lunga tradizione di scontri diretti, si rinnova in un momento in cui la classifica è particolarmente corta. Attualmente, tra i rossoblù e le fere ci sono solamente due punti di differenza, segno di un equilibrio che promette incertezza fino al novantesimo minuto. Nelle ultime giornate, il Gubbio ha saputo rilanciarsi grazie a una vittoria netta per 3-0 in trasferta contro il Carpi, interrompendo così una serie negativa culminata con il ko interno contro il Guidonia. Dall’altra parte, la Ternana è reduce da una serie di risultati utili consecutivi, tra cui il prezioso pareggio per 1-1 contro la capolista Arezzo e la vittoria esterna sul Campobasso. Il derby dunque arriva in un momento in cui entrambe le compagini cercano risposte definitive sulle proprie ambizioni stagionali.

Statistiche e trend: forma recente e precedenti a confronto

Analizzando i dati delle ultime settimane, emergono alcuni elementi chiave sullo stato di forma delle due squadre:

Gubbio ha vinto l’ultima partita disputata fuori casa, interrompendo una striscia negativa.

ha vinto l’ultima partita disputata fuori casa, interrompendo una striscia negativa. Prima di questo successo, i rossoblù avevano subito un pesante stop interno.

Ternana ha raccolto punti importanti contro avversari di vertice, mostrando solidità soprattutto nelle sfide più impegnative.

ha raccolto punti importanti contro avversari di vertice, mostrando solidità soprattutto nelle sfide più impegnative. Gli ultimi confronti diretti tra le due squadre hanno spesso evidenziato grande equilibrio, con diverse sfide terminate in parità o con scarti minimi.

Questi dati suggeriscono che il derby sarà combattuto e aperto a ogni risultato, con entrambe le formazioni che hanno dimostrato capacità di reazione nei momenti di difficoltà.

Quote principali: equilibrio tra vittoria e pareggio

Le valutazioni dei bookmaker rispecchiano il grande equilibrio che caratterizza il confronto. Secondo le ultime quote fornite da Eurobet:

Esito Quota Vittoria Gubbio (1) 2,85 Pareggio (X) 2,85 Vittoria Ternana (2) 2,40

La quota leggermente più bassa per il successo della Ternana testimonia una lieve preferenza per la formazione ospite, probabilmente legata alla striscia positiva recente e alla migliore posizione in classifica. Tuttavia, il valore simile tra i segni 1 e X sottolinea come il risultato sia tutt’altro che scontato.

Curiosità numeriche e tendenze: derby spesso equilibrato

Le sfide tra Gubbio e Ternana storicamente si caratterizzano per risultati molto combattuti e margini ridotti. Un dato interessante riguarda la propensione delle due squadre a segnare nei big match: nelle ultime uscite, sia i rossoblù che le fere sono andate a segno contro avversari di livello, mostrando una certa affidabilità offensiva. Inoltre, la Ternana vanta otto gol realizzati dalla coppia Dubickas–Ferrante, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nell’economia della partita.

In conclusione, il derby tra Gubbio e Ternana si presenta come una delle sfide più attese e incerte della giornata di Serie C. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e la difficoltà nel fare previsioni, rendendo l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e per chi desidera comprenderne i dati e le tendenze.