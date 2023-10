Grifo come Toni e Del Piero: cosa è successo

Nottata magica per Vincenzo Grifo che ieri sera ha segnato la sua prima tripletta europea vestendo la maglia del Friburgo contro il modesto Backa Topola. Tre gol determinati per il successo ottenuto per 3-1 dai tedeschi che ora guidano il girone A al pari del West Ham con 6 punti.

Dopo il vantaggio iniziale dei serbi con Petrovic, è infatti l’attaccante italiano a salire in cattedra realizzando il pareggio su calcio di rigore e poi raddoppiando il suo bottino sempre su calcio piazzato (punizione). Al 73′ arriva anche la terza gioia per Grifo che con un potente tiro sul primo palo firma la sua prima tripletta eguagliando un record che apparteneva a due mostri sacri del calcio italiano come Luca Toni e Alessandro Del Piero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Come Del Piero e Toni

Come Toni (Coppa Uefa 2007/08 con la maglia del Bayern contro l’Aris Salonicco), Grifo, è il secondo attaccante italiano a siglare tre gol in Europa indossando la maglia di una compagine tedesca e al pari di Del Piero (Champions League 1997/98 contro il Monaco) ha realizzato una tripletta segnando su rigore, punizione a zione nella stessa partita.

Quattro gol in questa Europa League

Una nottata da incorniciare per il duttile attaccante del Friburgo che sale ora a 4 reti siglate nella seconda competizione continentale di questa stagione dopo aver realizzato una rete nella gara d’esordio vinta dai tedeschi sul campo dell’Olympiakos per 3-2. Grifo è attualmente uno dei tre calciatori italiani nella storia ad aver militato nella Nazionale maggiore italiana senza aver mai giocato in Serie A