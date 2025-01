Grave incidente, famiglia di 6 persone finisce in ospedale: coinvolti i genitori e i quattro figli piccoli

In queste ore si è verificato un grave incidente stradale in Italia. Una famiglia di sei persone è finita in ospedale a seguito del violento sinistro. Sono rimasti coinvolti i genitori e i quattro figli piccoli. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo della tragedia per capire l’esatta dinamica degli eventi. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Modena, coinvolta una famiglia: i fatti

Incidente a Modena, coinvolta una famiglia: i fatti. Un auto con a bordo una famiglia, due adulti e quattro bambini, è finita fuori strada ieri sera 21 Gennaio 2025 verso le 19.15 a Canaletto di Finale Emilia, in provincia di Modena, all’incrocio della via per Modena con via Ceresa. Su Leggo si legge che “sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti e la polizia locale per i rilievi, oltre a due automediche, cinque ambulanze. Un bambino di due anni è in terapia intensiva, prognosi riservata, al Policlinico. Con lui altri due ragazzini di 10 anni. È invece in Pediatria, con 30 giorni di prognosi, una sorella di 12 anni. I genitori, 33 anni il padre e 31 la madre, residenti a Cento (Ferrara) sono a Baggiovara, in terapia intensiva”.

