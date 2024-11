Home | “Grande Fratello”, Yulia incontra la madre malata: Alfonso non regge e crolla in lacrime

Nella puntata di ieri, martedì 19 novembre 2024, del Grande Fratello, si è dato tanto spazio alle liti e agli attriti tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Ma c’è stato spazio anche per un momento davvero commovente: quello dell’incontro tra Yulia Bruschi e la madre. La giovane modella ha ricevuto a sorpresa la visita della mamma Dayami, da sempre uno dei pilastri della sua vita. L’incontro è stato struggente e anche il conduttore si è lasciato sopraffare dall’emozione. (Continua dopo le foto)

Le parole di Yulia Brusci sulla madre

Chiamata da Alfonso Signorini in mistery, Yulia Bruschi ha raccontato alcuni momenti della sua infanzia. “Quando ero piccola venivo presa in giro a scuola perché mamma non parlava bene l’italiano. Papà non c’era, è scappato dopo che sono nata – ha rivelato la ragazza -. Ho sgomitato tanto per avere un’identità nell’ambito lavorativo e personale”. Yulia ha ammesso che la madre è stata una colonna portante per lei. “Ho avuto mia mamma che non mi ha mai fatto sentire sola. Mi diceva: ‘Grida al mondo chi sei, non vergognarti mai di chi sei'”, ha detto la ragazza, guadagnandosi l’applauso caloroso del pubblico. (Continua dopo le foto)

Poi il conduttore ha chiesto alla concorrente se sentisse la mancanza della madre dopo aver trascorso diverse settimane nella casa del Grande Fratello. “Mamma mi manca tantissimo, siamo molto testarde e litighiamo spesso, ma la ringrazio infinitamente per tutto quello che mi ha dato. Lei ha sofferto tanto per crescermi, ha sacrificato tutto per me, ha avuto una forza incredibile. Mi ha insegnato ad essere forte”, ha detto la ragazza versando qualche lacrima di commozione. Poi finalmente, l’incontro tra Yulia e la madre.

