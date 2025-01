Nonostante le polemiche, il “Grande Fratello” prosegue e nelle prossime ore nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare tre nuovi concorrenti. Tra questi ci sarebbe anche una famosa attrice che pubblicamente in televisione ha manifestato la sua voglia di ritornare al “Grande Fratello”. Lei, infatti, ha già partecipato in passato al programma, ma sarebbe pronta ad entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia. (Continua…)

“Grande Fratello”, tre nuovi ingressi nella casa?

Nella casa del “Grande Fratello” potrebbero entrare tre nuovi concorrenti. Il clima di tensione non giova al programma e per questo gli autori starebbero pensando di introdurre nuovi personaggi nella casa per portare una ventata di aria fresca. Tra i nuovi ingressi ci sarebbe anche una famosissima attrice, che di recente in un’intervista in televisione ha manifestato la sua intenzione di ritornare nella casa più spiata d’Italia. “Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte“, ha detto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)