“Grande Fratello”, scoppia la lite tra Shaila e Lorenzo: “Vai da lei, ciao!”

L’amore non è bello se non è litigarello: lo sanno bene Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno avuto la loro prima lite molto accesa nella casa del “Grande Fratello“. I fan della coppia però non devono temere: Shaila e Lorenzo hanno vissuto momenti abbastanza concitati, ma sono più legati che mai. La loro frequentazione procede a gonfie vele. (Continua…)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono la prima coppia del “Grande Fratello” 18

La prima coppia della diciottesima edizione del “Grande Fratello” è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due si sono piaciuti sin dall’inizio, ma poi avevano deciso di approfondire la conoscenza con altri due coinquilini: Lorenzo si era avvicinato ad Helena Prestes e Shaila a Javier Martinez. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha trascorso una settimana tra le coperte a baciarsi ed abbracciarsi con il pallavolista italo-argentino, ma poi ha chiuso la loro conoscenza e si è buttata tra le braccia di Lorenzo. I due adesso stanno insieme a tutti gli effetti e nelle ultime ore hanno avuto anche la loro prima lite. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)