“Grande fratello”, scoperta choc di Helena nella casa: cosa trova. Un nuovo colpo di scena del tutto inaspettato ha avuto luogo nella Casa più spiata d’Italia. L’inquilina Helena Prestes, infatti, avrebbe ritrovato una confezioncina molto particolare lasciata in vista da qualcuno nella lavanderia. Scoprendone il contenuto, la brasiliana ha dovuto condividere con qualcuno la scoperta ricevendo reazioni sconvolte da una delle coinquiline. Cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il ritrovamento sospetto nella Casa del “Grande fratello”

Sorge un nuovo mistero nella casa del “Grande Fratello” dando adito a sospetti reciproci tra i concorrenti. Tutto ha avuto inizio quando la concorrente del reality Helena Prestes, impegnata a fare il bucato in lavanderia, ha notato su uno scaffale una scatola a forma di cuore dal contenuto inaspettato. La scoperta l’ha lasciata perplessa, spingendola a condividere immediatamente l’accaduto con la coinquilina Zeudi Di Palma per cercare di risalire a chi potesse appartenere il ritrovamento.

Lo scambio è avvenuto a microfono aperto dando il via ad una scenetta curiosa. I telespettatori hanno infatti notato con divertimento la confusione delle due ragazze che cercavano di risalire al proprietario finendo poi per confrontarsi e confidarsi su tematiche personali e intime. (Continua a leggere dopo la foto…)

Helena e Zeudi confuse dal ritrovamento

Helena e Zeudi, tra curiosità e stupore, si sono chieste chi potesse aver nascosto quella scatola e come fosse finita nella casa. “Perché ci sono?”, ha chiesto l’ex Miss Italia. “Ma che ca..o ne so! È una ingiustizia, come si permettono?”, ha risposto la brasiliana. Le due hanno poi continuato la chiacchierata cercando di coprire il microfono e includendo anche Chiara, apparsa altrettanto perplessa.

La prima ipotesi è che la scatolina fosse di uno dei concorrenti stessi, ma in questo caso di chi? Tuttavia questa non sarebbe l’unica spiegazione possibile. C’è infatti chi sospetta che possa essere stata proprio la produzione del “Grande fratello” a far recapitare la scatolina. L’ipotesi lascerebbe ancora più perplessi data la natura del contenuto della confezione.

