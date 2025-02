“Grande Fratello”, scatta la censura su Helena e Zeudi: l’indiscrezione dei telespettatori. Durante il pomeriggio di domenica, nella Casa più spiata d’Italia c’era un clima di rilassatezza e convivio tra i coinquilini. Il gruppo era riunito nella zona giorno per chiacchierare e ascoltare un po’ di musica distendendo i nervi e concedendosi una pausa dalle ultime controversie. Tuttavia, i telespettatori più attenti del reality show di Canale 5 si sono accorti di un dettaglio in particolare riguardo alla regia. Qualche utente sui social parla di un goffo tentativo di censura da parte della produzione che avrebbe bloccato un’interazione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Ma cosa è successo di preciso? Scopriamolo in questo articolo (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande Fratello”, scompiglio nella Casa

Come ormai sappiamo, le dinamiche e i rapporti all’interno della Casa del “Grande Fratello” viaggiano più veloce che in qualsiasi altra dimensione. Nonostante l’apparente staticità del gruppo, che si ritrova a condividere gli stessi spazi da ormai diversi mesi, le relazioni si evolvono e mutano con una anomala accelerazione. Naturalmente, ad aver dato un grosso scossone alla stasi nella Casa c’è stato il ripescaggio di Helena Prestes, uno dei personaggi più chiacchierati e polarizzanti di questa edizione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Helena e Zeudi, qual è la situazione

Dopo essere stata eliminata e dopo aver avuto la possibilità di rientrare nella Casa, la modella brasiliana si è dovuta confrontare con quanto accaduto in sua assenza e la sua presenza ha nuovamente spostato gli equilibri. In particolare, Helena si è dovuta reinserire del gruppo quando ormai si era venuti a creare nuovi legami. Zeudi Di Palma, con la quale Helena era apparsa estremamente unita qualche settimana fa, si era avvicinata molto a Javier mentre Helena era fuori dal programma. Una volta rientrata, la modella brasiliana si è interessata molto al pallavolista argentino entrando in intimità con lui e suscitando di conseguenza il malcontento della ex Miss Italia. Ora, appare difficile capire quale sia la situazione tra le due ragazze, un tempo così complici. Ieri, inoltre, è successo qualcosa di particolare riguardo ad Helena e Zeudi e i telespettatori del “Grande Fratello” si sono particolarmente insospettiti.

