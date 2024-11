“Grande fratello”, rivelazioni choc di Fico su Federica: “Non l’ho potuto dire”. L’imprenditore napoletano torna a smuovere le acque dopo il recente confronto con la gieffina in diretta televisiva. Se il suo primo tentativo di raccontare la verità sulla situazione sentimentale di Petagna si è rivelato un mezzo buco nell’acqua, questa volta le sue parole hanno fatto più presa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Antonio Fico e Federica Petagna: il confronto al “Grande fratello”

Nell’ultima puntata del reality show “Grande Fratello”, Antonio Fico ha fatto il suo ingresso nella casa per raccontare di una frequentazione segreta con Federica Petagna. A detta sua, i due si sarebbero frequentati per circa tre settimane dopo l’uscita di lei da “Temptation Island”. Tuttavia, la sua breve apparizione nella Casa più spiata d’Italia si è rivelata poco incisiva. Dopo aver accennato a qualche bacio tra lui e la gieffina per dimostrare che tra i due ci fosse effettivamente stato qualcosa, la situazione si è presto spostata su un piano quasi comico. Il tutto si è concluso con l’ex fidanzato di lei, Alfonso D’Apice, che ha cercato di mettere fine al confronto cacciando Antonio al grido di: “Vai a fare i cornetti”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Antonio Fico torna alla carica

Ma Antonio Fico non sembra essersi voluto rassegnare al mezzo flop del suo confronto con Federica Petagna. Determinato a raccontare qualcosa di più ai telespettatori, l’imprenditore ha partecipato a una diretta social con Enzo Bambolina, Rita De Crescenzo e Giovanni De Rosa, un altro presunto frequentatore segreto di Federica. Durante la diretta, Antonio e Giovanni hanno fatto una rivelazione choccante.

