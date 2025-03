“Grande Fratello”, retroscena assurdo sui televoti: audio e chat con parenti

L’edizione del “Grande Fratello” sta per giungere al termine, ma il reality show è finito nuovamente nel vortice delle polemiche. Stavolta ad alzare il polverone è un programma “amico”, ovvero “Striscia la Notizia”. Attraverso un servizio dell’inviato Valerio Staffelli è stato scoperto un retroscena assurdo sui televoti del “Grande Fratello”. Addirittura ci sarebbero audio e chat con i parenti dei concorrenti. (Continua…)

Il “Grande Fratello” finisce nella bufera

Non c’è pace per il “Grande Fratello”, adesso colpito anche dal “fuoco amico”. Il programma “Striscia la Notizia”, infatti, è tornato ad occuparsi del noto reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli ha svolto un servizio sul caso del televoto, da troppo tempo “dopato” dai fandom. Durante il servizio è spuntato fuori un retroscena assurdo. L’inviato del noto tg satirico ha addirittura fatto ascoltare audio di una ex fan del programma, che avrebbe tirato in mezzo anche alcuni parenti dei concorrenti del “Grande Fratello”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)