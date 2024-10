Home | “Grande Fratello”, paura per le concorrenti: la regia censura tutto

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, sta regalando grosse soddisfazioni al pubblico di Canale 5. Un team di concorrenti agguirrito che riesce a creare dinamiche interessanti ogni giorno. Nella giornata di ieri 15 Ottobre 2024 nella casa più spiata d’Italia c’è stato un ingresso non programmato che ha spaventato alcune gieffine: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, un topo in casa e la regia censura

Ogni anno ratti e spettri fanno visita ai nuovi protagonisti del Grande Fratello. Ieri sera nella casa più spiata d’Italia pare sia entrato un topolino, che ha spaventato non soltanto alcuni concorrenti, ma a quanto pare anche la regia, che ha cercato di cambiare inquadratura ogni volta che qualcuno ha nominato l’intruso. Ad accorgersi del nuovo arrivato sono state Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. La Minghetti rivolgendosi alle amiche ha detto: “Ragazze ho visto una cosa correre”. A quel punto è intervenuta anche la Lecciso: “Sì ho visto entrare un topo”. Jessica Morlacchi si è spaventata, ma poi ha subito chiesto ai coinquilini di non toccare l’animale e di non fargli nulla.

