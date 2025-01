“Grande fratello”, Luca riceve un biglietto dall’esterno, poi confessa: “L’hanno infilato nella giacca”. Nell’ultima puntata del reality show andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio 2025, il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sul “Pizzino Gate”. Parliamo del caso del bigliettino contenente un messaggio scritto a mano fatto recapitare di nascosto a Calvani. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il mistero del biglietto indirizzato a Luca

Gli ultimi giorni al “Grande fratello” sono stati animati dalla presenza di un bigliettino scritto a mano introdotto nella Casa dall’esterno. Il biglietto, da quanto si evince strappato da un foglietto illustrativo di un medicinale, riportava una scritta a mano: “No letto Jessica” ed era indirizzato a Luca Calvani. A scoprire il messaggio è stata Pamela Petrarolo la quale si è confidata nel confessionale. Essendosi fatta un’idea sulla situazione, la gieffina si è chiesta come gestire la cosa. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, Alfonso Signorini fa chiarezza

Durante la puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento, domandando a Pamela quale fosse la sua opinione sul biglietto. “Ho pensato che probabilmente qualcuno da fuori ha voluto mandare un messaggio per proteggerlo, dicendogli di evitare di mettersi a dormire con Jessica”, ha risposto la gieffina. A quel punto Signorini ha condiviso con il pubblico delle informazioni in sui possesso che “inchioderebbero” il responsabile. Proprio quest’ultimo era presente nello studio al momento della diretta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva