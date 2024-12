“Grande Fratello”, la new entry Bernardo è fratello di un cantante famoso: ecco chi

Questa sera, lunedì 2 dicembre, torna l’appuntamento con il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini riprende il suo posto dopo la fine anticipata de La Talpa e il flop del sabato sera. Nella puntata di stasera tante novità, a partire dall’ingresso di 4 nuovi concorrenti che cercheranno di risollevare gli ascolti del programma, o almeno questo è quello che spera tutta Mediaset. Ma ora concentriamoci su Bernardo, che varcherà la porta rossa questa sera. L’uomo, di 61 anni, non è sconosciuto al pubblico, sia perché è il fratello di un famoso cantante, sia per la partecipazione ad altri programmi televisivi.

Le new entry

La strategia è ormai chiara. Fare di tutto (o quasi) per far si che il Grande Fratello non chiuda i battenti in anticipo. Lo share del reality Mediaset è in caduta libera, e per dare uno scossone Alfonso Signorini ha pensato all’ingresso di nuovi concorrenti, che si spera vadano a innescare nuove dinamiche interessanti. La prima new entry è l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, 23enne originaria di Napoli. Poi nella casa entreranno Maria Monsé con la figlia Perla Maria, ma ancora non è chiaro se entreranno come unico concorrente. Infine farà il suo ingresso Bernardo Cherubini, fratello maggiore di Jovanotti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva