“Grande Fratello”, la confessione scioccante di Shaila: “Un coltello in mano”

Nella notte del 16 gennaio, durante un momenti di tensione nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Dopo un acceso confronto con Lorenzo Spolverato, l’ex velina si è confessata con Maria Vittoria Minghetti, rivelando un episodio drammatico del suo passato: un tentativo di suicidio avvenuto quattro anni fa.

La confessione scioccante di Shaila

In questi quattro mesi di Grande Fratello, Shaila Gatta in più occasioni ha fatto delle rivelazioni drammatiche sul suo passato, come quando ha parlato di “violazione del corpo” e di uomini di 60 anni che volevano obbligarla a fare cose contro la sua volontà. La gieffina napoletana ieri notte – dopo una lite con Lorenzo – si è appartata con MariaVittoria e ha rivelato che quattro anni fa ha tentato di togliersi la vita con un coltello: “Io mi stavo ammazzando quattro anni fa, per me quindi queste liti sono cose ridicole. Cioè per me la vita non aveva più senso quando stavo per togliermela. Io ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio in questo punto. Ma di che stiamo a parlare?”.

