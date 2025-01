“Grande Fratello”, imbarazzo per la concorrente che viene richiamata

Momento imbarazzante al Grande Fratello. Una concorrente è stata richiamata dalla produzione e subito sono partiti i commenti sui social. Stiamo parlando di Mariavittoria, che durante la puntata di ieri ha dovuto assistere all’uscita di scena di una sua grande amica nella casa: Jessica Morlacchi. Mariavittoria, suo malgrado si è trovata ad essere protagonista di due momenti difficili nella giornata di oggi. (Continua dopo le foto)

L’addio di Jessica al “Grande Fratello”

Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che Helena, Jessica e Ilaria sarebbero andate in nomination d’ufficio per gli atteggiamenti scorretti della scorsa settimana. L’essere messa sullo stesso piano di Helena ha fatto infuriare Jessica che, in segno di protesta, ha deciso di andarsene. “Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata. Non voglio essere presa per il c**lo. Il pubblico è a favore di Helena perché non la conoscono e non vivono qua. Io non posso essere associata alla volgarità e alla maleducazione di Helena. Non ci penso proprio a rimanere qua. Basta. Le decisioni prese sono follia. Dentro questa situazione non ci sto”, ha spiegato la ormai ex concorrente. Come ha reagito Mariavittoria? (Continua dopo le foto)

Mariavittoria, il confronto con Luca dopo l’uscita di scena di Jessica

I due concorrenti si sono ritrovati ancora una volta a discutere del caso Jessica Morlacchi. Mariavittoria ha fatto presente a Luca che lui ha preso le difese di Helena ciecamente, quando Jessica aveva bisogno di lui. Il momento di massima tensione tra i due c’è stato quando Mariavittoria ha detto che Jessica era una brava persona e che Luca non ha saputo comprenderla. “Lo vuoi capire? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Che pa…”, ha sbottato Luca Calvani, alzando la voce contro la sua compagna di gioco. Mariavittoria l’ha presa malissimo. “Mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo. Io mi devo calmare? E lui no? Non si deve permettere di urlare così addosso a una ragazza”, ha detto la concorrente. Mariavittoria poi, suo malgrado, è stata protagonista di un altro momento di disagio.

