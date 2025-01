“Grande fratello”, gravi accuse a Luca Calvani: “Cos’hai fatto a letto”. Il clima di tensione che già da diverso tempo si respira nella Casa continua ad esacerbare pesanti scontri tra i gieffini. Nelle ultime ore, proprio a seguito di uno di questi feroci litigi, due concorrenti si sarebbero lasciati andare ad alcune insinuazioni choc su Luca Calvani. Le affermazioni stanno infatti creando molto scompiglio sia dentro che fuori al reality. Cosa si è scoperto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Caos al “Grande fratello”: il litigio tra gieffini

Luca Calvani è stato recentemente protagonista di un momento di forte tensione all'interno della Casa. Il gieffino è stato coinvolto in una discussione dai toni molto accesi iniziato prima con Maria Vittoria Minghetti e poi continuato con Tommaso Franchi. Ad aver scandalizzato il pubblico del "Grande fratello" sarebbero state in particolare alcune sue dichiarazione ritenute troppo aggressive. La questione ha infiammato gli animi dentro e fuori la Casa con molti spettatori che hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Luca. Tuttavia, ci sono stati ora ulteriori sviluppi e ora a fare discutere sono le parole di Tommaso e Maria Vittoria.

Tommaso e la pesante insinuazione su Luca Calvani

In preda alla rabbia per la discussione con Luca Calvani, Tommaso Franchi si è lasciato andare ad una insinuazione nella sfera intima del coinquilino: “Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!“ riporta Biccy. Ma a cosa si riferisce l’idraulico toscano? In effetti questo tema non è nuovo ed era stata Jessica la prima a parlare delle coccole con Luca. Inoltre, poco dopo anche Maria Vittoria è saltata sul carro degli accusatori sbottando con le amiche e rivelando loro di quanto sia a conoscenza sulle attività di Calvani sotto le coperte

