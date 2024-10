“Grande Fratello”, gesto choc di Shaila e Lorenzo davanti agli altri

Al Grande Fratello, la passione che scoppia di continuo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta cominciando a dare sui nervi un po’ a tutta la casa e non solo per il fatto che abbiano dato vita a scene hot sotto gli occhi di Javier Martinez che hanno fatto scattare addirittura la censura. Tutto è nato quando i due erano in Spagna e da allora la passione sembra incontrollabile.

L’amore è scoppiato tra Shaila e Lorenzo

Shaila Gatta è entrata nel Grande Fratello single e fin dall’inizio sembrava aver trovato una certa connessione con Javier Martinez, mentre Lorenzo si avvicinava ad Helena Prestes. Le cose sono poi cambiate in Spagna, quando i due hanno trascorso una settimana all’interno della casa del Gran Hermano e hanno capito di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra. L’ex velina ha confessato che “il mio corpo chiama” e ha ammesso di non riuscire a resistere all’attrazione per Lorenzo. La coppia non ha esitato a mostrare la propria affinità anche davanti alle telecamere. Shaila ha ribadito anche, di aver seguito solo il suo cuore e ha assicurato che non era sua intenzione ferire Javier. I due però non stanno avendo troppo tatto nei confronti del gieffino e di Helena, non perdono infatti occasione per scambiarsi coccole e tenerezze, anche davanti a loro.

