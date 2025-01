L’eliminazione di Helena Prestes al termine dell’ultima puntata del reality di Canale 5 “Grande Fratello” continua a generare forti polemiche sui social, alimentate da una presunta irregolarità legata al televoto. Tuttavia, la bufera mediatica non si è limitata a questo episodio: durante la diretta, un altro momento controverso ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo avrebbe coinvolto sia la modella brasiliana che il conduttore Alfonso Signorini. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’eliminazione di Helena fa discutere

Il risultato dell’ultimo televoto del “Grande Fratello” ha sorpreso molti spettatori, poiché i sondaggi online indicavano con certezza l’eliminazione di Shaila Gatta, con ampie percentuali a suo sfavore. Anche il sentiment sui social media e nei forum dedicati al programma sembrava favorevole a Helena Prestes, con molti utenti che si dichiaravano a favore della sua permanenza e contro Shaila.

Per questo motivo, l'annuncio di Alfonso Signorini che ha comunicato l'eliminazione di Helena ha scatenato un'ondata di polemiche e proteste sui social. Tuttavia, a far discutere ci sarebbe un'altra frase pronunciata dal conduttore nei confronti della concorrente. Quella che sembrerebbe ad un occhio meno malizioso una semplice gaffe causata dai momenti concitati della diretta, è stata per qualche telespettatore un appiglio per pesanti speculazioni.

“Grande fratello”, gaffe inaspettata di Signorini

Durante l’ultima diretta del “Grande fratello”, Alfonso Signorini avrebbe inconsapevolmente pronunciato una frase che ha alimentato ulteriormente le polemiche. Durante la puntata, riporta Leggo, il conduttore ha detto: “Allora, tra pochissimo il verdetto definitivo, ma prima c’è una sorpresa. A fare una sorpresa ad Helena – che è anche una delle due finaliste – c’è una persona molto, molto speciale.”



Questa dichiarazione, soprattutto alla luce di quanto sarebbe accaduto di lì a poco, ha fatto sollevare dubbi tra i telespettatori. Tanti si chiedono se Signorini abbia commesso una gaffe, rivelando involontariamente un’informazione riservata, oppure se si trattasse di un errore voluto. Tanti telespettatori hanno cercato di trovare una spiegazione all’accaduto dando la propria versione sui social.



